Спорт

«Ротор» проведет в Турции пять матчей

Спорт 18.01.2024 12:15
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18.01.2024 12:15


Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 января, объявил своих соперников на сборах в Турции, которые продлятся до 20 февраля, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сине-голубые 28 января сыграют с «Ленинградцем», выступающим в первом дивизионе. На данный момент коллектив из Ленинградской области под руководством известного в прошлом российского футболиста Сергея Кирьякова идет на четырнадцатом месте в чемпионате. Далее «Ротор» встретится со своими конкурентами по весеннему этапу Второй лиги группы «Золото» – 3 февраля с «Чайкой» из Песчанокопского и 11 февраля  с «Родиной-2». К слову, в клубе из Ростовской области в межсезонье появился новый главный тренер. Игоря Семшова сменил на этом посту экс-наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов.

15 февраля сине-голубые проведут товарищеский матч против «Калуги», в прошлом чемпионате завоевавшей право выступать весной в группе «Серебро» Второй лиги. Возглавляет их волгоградский специалист Михаил Белов, в карьере футболиста поигравший за «Ротор», волжский «Торпедо», камышинский «Текстильщик» и другие команды. 19 февраля, в предпоследний день сборов, подопечным Сергея Попкова будет противостоять калининградская «Балтика» из российской премьер-лиги, в которой главным тренером является Сергей Игнашевич. В элитном дивизионе «балтийцы» после первой части сезона располагаются на предпоследней, пятнадцатой позиции.

Не исключено, что к этому списку товарищеских матчей добавятся и новые оппоненты.

Фото: СК «Ротор» / VK.com

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