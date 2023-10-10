Общество

«Я непростой человек»: пьяного дебошира сняли с рейса Волгоград — Москва

Общество 10.10.2023 19:40
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10.10.2023 19:40


В аэропорту Волгограда с рейса, следовавшего в Москву, сняли буйного пассажира. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мужчина ругался с другими людьми, что он «непростой человек».



— Рейс «Аэрофлота» уже готовился к отправлению и ехал в сторону взлетно-посадочной полосы, как вдруг один из пассажиров вскочил со своего места и начал матом крыть всех вокруг. Дело чуть не дошло до потасовки, но буйного пассажира вовремя успокоила его супруга. Как итог, борт вернули обратно на стоянку, а дебошира с женой вывели из самолета полицейские, — цитирует информагентство сообщение SHOT. 

Инцидент подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, заявив, что все подробности уточняются. 

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, посадку на рейс SU 1183 Волгоград — Москва объявили в 17.28. Борт вылетел в 19.00.   

Видео: SHOT / t.me 

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