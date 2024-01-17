В России хотят смягчить наказания для экономических преступников





Комитеты Государственной думы РФ по поручению спикера Вячеслава Володина совместно с профильными ведомствами, Генпрокуратурой, Верховным Судом РФ проведут анализ правоприменительной практики и внесут предложения по корректировке законодательства в части наказаний за преступления, не сопряженных с насилием. По большей части, сообщает «Высота 102», это будет касаться преступлений в сфере экономики.

– Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по государственному строительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции подготовить предложения по совершенствованию уголовного наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения, – говорится в официальном сообщении Госдумы, опубликованном сегодня, 17 января.

Как уточнил сам Вячеслав Володин, вопрос, в том числе, планируют обсудить с деловым и предпринимательским сообществами, чтобы учесть их предложения.