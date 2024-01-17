



Уроженка Волгограда Анастасия Захарова, которой 18 января исполнится 22 года, продолжает победное шествие на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Сегодня, 17 января, в Мельбурне россиянка обыграла словенку Каю Юван во втором круге соревнований, сообщает V102.RU.



В третьем круге Анастасия встретится с Магдаленой Френх из Польши, которая обыграла француженку Каролин Гарсия.





Фото страница Анастасии Захаровой VK.com

