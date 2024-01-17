Спорт

Смотрите, что она творит! Волгоградка Анастасия Захарова выбила словенку из второго круга «Большого шлема»

Спорт 17.01.2024 14:19
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17.01.2024 14:19


Уроженка Волгограда Анастасия Захарова, которой 18 января исполнится 22 года, продолжает победное шествие на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Сегодня, 17 января, в Мельбурне россиянка обыграла словенку Каю Юван во втором круге соревнований, сообщает V102.RU.
 
Напомним, Захарова ранее преодолела три раунда квалификации, одолев поочередно белоруску Яну Колодынскую, шведку Ребекку Петерсон и  Симону Вальтерт из Швейцарии. 15 января в первом раунде турнира Анастасия переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 2:6, 6:0 и 6:3.
 
Сегодняшняя соперница нашей спортсменки на предыдущей стадии уверенно разобралась с другой российской теннисисткой Анастасией Потаповой — 6:1 и 6:4. Захаровой удалось сполна отомстить за свою тезку. Ее матч с Юван длился всего 51 минуту и завершился сокрушительной победой уроженки Волгограда — 6:1, 6:1. Словенка допустила 26 невынужденных ошибок, тогда как ее оппонентка, которая прогрессирует с каждой встречей в Австралии все больше и больше, отметилась восемью невынужденными ошибками, что стало одним из ключевых факторов успеха Захаровой.
 
В третьем круге Анастасия встретится с Магдаленой Френх из Польши, которая обыграла француженку Каролин Гарсия. 

Фото страница Анастасии Захаровой VK.com

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