Волгоградка Анастасия Захарова сотворила сенсацию на турнире «Большого шлема»





Уроженка Волгограда Анастасия Захарова сегодня, 15 января, вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. 21-летняя спортсменка в Мельбурне обыграла в первом раунде представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в трех партиях, сообщает V102.RU.

Напомним, Захарова ранее преодолела три раунда квалификации, победив поочередно белоруску Яну Колодынскую, шведку Ребекку Петерсон и Симону Вальтерт из Швейцарии. Анастасия с Юлией уже встречались в прошлом году в Абу-Даби. Тогда россиянка потерпела поражение — 2:6, 5:7. И сегодня начало осталось за Путинцевой, уверенно взявшей первый сет — 6:2.

Но уже в следующей партии Захарова не оставила шансов оппонентке, которая стала нервничать и допускать большое количество ошибок. 6:0 - выиграла волгоградка и вопрос о победительнице решался в последнем сете. В концовке борьба оказалась более равной, но все-таки последнее слово сказала Анастасия, занимающая 191-е место в рейтинге WTA. Российская теннисистка, окрыленная ранее достигнутым успехом, взяла партию — 6:3 и в итоге выиграла матч против 64-й ракетки мира.Захарова сотворила настоящую сенсацию на Australian Open, за 1 час и 50 минут одолев изначальную фаворитку противостояния. Во втором круге наша спортсменка 17 января встретится со словенкой Кайей Юван, переигравшей в первом раунде другую россиянку Анастасию Потапову.