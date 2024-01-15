Волгоградка Анастасия Захарова сотворила сенсацию на турнире «Большого шлема»

Но уже в следующей партии Захарова не оставила шансов оппонентке, которая стала нервничать и допускать большое количество ошибок. 6:0 - выиграла волгоградка и вопрос о победительнице решался в последнем сете. В концовке борьба оказалась более равной, но все-таки последнее слово сказала Анастасия, занимающая 191-е место в рейтинге WTA. Российская теннисистка, окрыленная ранее достигнутым успехом, взяла партию — 6:3 и в итоге выиграла матч против 64-й ракетки мира.
Захарова сотворила настоящую сенсацию на Australian Open, за 1 час и 50 минут одолев изначальную фаворитку противостояния. Во втором круге наша спортсменка 17 января встретится со словенкой Кайей Юван, переигравшей в первом раунде другую россиянку Анастасию Потапову.
Фото Анастасии Захаровой VK.com