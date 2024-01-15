Спорт

Волгоградка Анастасия Захарова сотворила сенсацию на турнире «Большого шлема»

Спорт 15.01.2024 21:43
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15.01.2024 21:43


Уроженка Волгограда  Анастасия Захарова сегодня, 15 января, вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. 21-летняя спортсменка в Мельбурне обыграла в первом раунде представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в трех партиях, сообщает V102.RU.
 
Напомним, Захарова ранее преодолела три раунда квалификации, победив поочередно белоруску Яну Колодынскую, шведку Ребекку Петерсон и  Симону Вальтерт из Швейцарии.  Анастасия с Юлией уже встречались в прошлом году в Абу-Даби. Тогда россиянка потерпела поражение — 2:6, 5:7. И сегодня начало осталось за Путинцевой, уверенно взявшей первый сет — 6:2.
 
Но уже в следующей партии Захарова не оставила шансов оппонентке, которая стала нервничать и допускать большое количество ошибок. 6:0 - выиграла волгоградка и вопрос о победительнице решался в последнем сете. В концовке борьба оказалась более равной, но все-таки последнее слово сказала Анастасия, занимающая 191-е место в рейтинге WTA. Российская теннисистка, окрыленная ранее достигнутым успехом,  взяла партию — 6:3 и в итоге выиграла матч против 64-й ракетки мира.
 
Захарова сотворила настоящую сенсацию на Australian Open, за 1 час и 50 минут одолев изначальную фаворитку противостояния. Во втором круге наша спортсменка 17 января встретится со словенкой Кайей Юван, переигравшей в первом раунде другую россиянку Анастасию Потапову.

Фото Анастасии Захаровой VK.com

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