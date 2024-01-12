Волгоградская теннисистка пробилась на турнир «Большого шлема»





Волгоградка Анастасия Захарова сегодня, 12 января, впервые в карьере прошла квалификацию на турнир «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает V102.RU.

21-летняя спортсменка, занимающая 191-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела три стадии отбора. В первом раунде россиянка встречалась с 20-летней Яной Колодынской из Белоруссии. Матч продолжался 1 час и 9 минут и завершился уверенной победой Захаровой в двух сетах — 6:1 и 6:3. В полуфинале предварительного этапа соперницей Анастасии стала 28-летняя шведка Ребекка Петерсон. Волгоградка взяла первую партию — 6:4. Затем оппонентка сравняла — 6:2. В решающем сете Захарова склонила чашу весов в свою пользу и оставила за собой третий сет — 6:4.В финале квалификации россиянке противостояла 23-летняя швейцарская теннисистка Симона Вальтерт, которая изначально считалась фавориткой в этой паре. Однако Захарова показала класс и характер и заслуженно праздновала итоговый успех — 7:6 и 6:1. Поединок продолжался 1 час и 36 минут. Таким образом, волгоградка выступит в основной сетке Australian Open. Турнир пройдет с 14 по 28 января. В первом раунде 15 января в три часа ночи по московскому времени Захарова сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая располагается на 64-й позиции в мировом рейтинге.