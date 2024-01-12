Спорт

Волгоградская теннисистка пробилась на турнир «Большого шлема»

Спорт 12.01.2024 21:31
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12.01.2024 21:31


Волгоградка Анастасия Захарова сегодня, 12 января, впервые в карьере прошла квалификацию на турнир «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает V102.RU.
 
21-летняя спортсменка, занимающая 191-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела три стадии отбора. В первом раунде россиянка встречалась с 20-летней Яной Колодынской из Белоруссии. Матч продолжался 1 час и 9 минут и завершился уверенной победой Захаровой в двух сетах — 6:1 и 6:3. В полуфинале предварительного этапа  соперницей Анастасии стала 28-летняя шведка Ребекка Петерсон. Волгоградка взяла первую партию — 6:4. Затем оппонентка сравняла — 6:2. В решающем сете Захарова склонила чашу весов в свою пользу и оставила за собой третий сет — 6:4.
 
В финале квалификации россиянке противостояла 23-летняя швейцарская теннисистка  Симона Вальтерт, которая изначально считалась фавориткой в этой паре. Однако Захарова показала класс и характер и заслуженно праздновала итоговый успех — 7:6 и 6:1. Поединок продолжался 1 час и 36 минут. Таким образом, волгоградка выступит в основной сетке  Australian Open. Турнир пройдет с 14 по 28 января. В первом раунде 15 января в три часа ночи по московскому времени Захарова сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая располагается на 64-й позиции в мировом рейтинге.
 
Фото страница Анастасии Захаровой VK.com


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