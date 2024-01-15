Расследования

«Нарушений не было»: в Волжском допросили обвиняемых в гибели ребенка в аквапарке

Расследования 15.01.2024 19:05
0
15.01.2024 19:05


В Волжском городском суде Волгоградской области продолжается рассмотрение уголовного дела по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». На скамье подсудимых оказались пятеро сотрудников развлекательного комплекса, в том числе директор Григорий Газарян. На последнем заседании слово взяли трое фигурантов дела — исполнительный директор аквапарка Павел Самборский, оператор водного комплекса Руслан Макулов и один из инструкторов Алексей Захаров. Подсудимые свою вину категорически отрицают. 

Отметим, что в Волжском городском суде должен был выступить ранее заболевший эксперт, которому предстояло рассказать о безопасности аттракционов. Однако его не смогли допросить и на этот раз – теперь он ушел в отпуск. 

Как рассказал собственный источник «Высоты 102», Самборский в судебном заседании пояснил, что был оформлен в штат 20 июня 2022 года на должность исполнительного директора аквапарка. 

В обязанности входил контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и кадрами. Со слов Самборского, с должностными инструкциями его ознакомили лишь после  26 июня. Конкретно в день трагедии он проинструктировал спасателей комплекса. При этом исполнительный директор отметил, что должностные инструкции спасателей разрабатывались без его участия, — рассказал собседеник информагентства. — Около полудня Самборскому позвонила администратор, которая сообщила, что подросток на горках нахлебался воды. Исполнительный директор, как он утверждает, тут же бросился к месту происшествия и находился вместе с мальчиком в медпункте, пока того откачивали врачи скорой. 

Также, уточнил Самборский на суде, он спрашивал у отца мальчика, умел ли плавать его сын, на что получил отрицательный ответ. 

Затем, как вспоминал исполнительный директор аквапарка, медики сообщили ему, что мальчишке уже не помочь. Затем в комплекс приехал сам Газарян. При этом Самборский настаивал, что обеспечивать безопасность посетителей аквапарка должна была охрана, а внутри в открытом доступе имелись правила посещения, бегущая строка и осуществлялось голосовое оповещение. При этом инструкторов должен был расставлять по постам старший спасатель Галайда. Исполнительный директор клятвенно заверял суд, что никаких нарушений в работе развлекательного центра не было, — добавил источник. 


Оператор аквапарка Руслан Макулов в прошедшем заседании пояснил, что устроился в комплекс 11 апреля 2022 года. 

— Макулов пояснил, что ему как оператору было необходимо контролировать территорию аквапарка посредством видеокамер, чтобы отдыхающие ничего не ломали и вели себя пристойно, — передает прозвучавшее на заседании источник «Высоты 102». — Оператор должен был находиться на своем рабочем месте, расположенном на первом этаже административного здания, где на мониторах шла непрерывная трансляция. С его слов, в день происшествия — 26 июня 2022 года — он заметил на экране странное темное пятно, увеличил его и тут же позвонил Галайде. 

В свою очередь молодой инструктор Алексей Захаров рассказал суду, что в аквапарк он пришел подработать на лето, так как до июня 2022 года очно учился на сварщика. 

Захаров увидел на сайте бесплатных объявлений вакансию, позвонил, его пригласили на собеседование. 19 июня молодой человек приехал в аквапарк. Охранник отвел соискателя к Газаряну. Директор стал интересоваться опытом работы потенциального инструктора-спасателя. Спросил у Захарова, умеет ли тот плавать. На что кандидат ответил, что раньше спасателем не работал, никаких специальных навыков у него нет, но в воде он чувствует себя уверенно. Парня два дня постажировали, а 25 июня заключили с ним трудовой договор. На следующий день новоявленного спасателя поставили в график. Соответственно никаких курсов по спасению на воде с ним никто не проводил.  


В свой первый рабочий день, 26 июня 2022 года, Захаров приехал к восьми утра и начал чистить бассейны. 

Потом часа через два его вызвали на планерку, после чего сотрудника аквапарка поставили на пост. При этом Захаров признался в суде, что не знал, что ему конкретно нужно делать. Ему пояснили, что главное, если отдыхающий уже съехал с горки, нужно просто попросить его выйти. Всю смену в тот день он простоял на посту один. В один из моментов Захаров услышал истошный крик женщины, а затем увидел, как Галайда, взяв на руки ребенка, куда-то с ним ушел. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в августе 2022 года Волжский горсуд выпустил из следственного изолятора одного из инструкторов аквапарка — Данила Галайда отправился под домашний арест, а затем ему назначили запрет определенных действий, как и 19-летнему Алексею Захарову. Напарника Галайды также отпустили из СИЗО под домашний арест. 

Поменяли неуютную камеру изолятора на запрет определенных действий и 32-летнему оператору аквапарка Руслану Макулову, в обязанности которого входило непрерывное наблюдение в комплексе по камерам. Под подпиской о невыезде оставили 42-летнего исполнительного директора аквапарка Павла Самборского, который непосредственно организовывал работу сотрудников — инструкторов-спасателей и оператора.

Директору, исполнительному директору и еще троим сотрудникам аквапарка вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Следствием установлено, что 26 июня 2022 года 13-летний мальчик вместе с семьей прибыл из Астрахани в Волжский аквапарк. Подросток скатился с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. При этом ни спасатели, ни другие сотрудники комплекса не заметили тонущего ребенка.

Также выяснилось, что у оператора и инструкторов-спасателей не было соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой помощи. В свою очередь руководитель аквапарка и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в органах Гостехнадзора. 

Напомним, что аквапарк «XXI век» уже отметился рядом довольно неприятных инцидентов. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок. 

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области, СУ СКР по Волгоградской области, архив ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

В Волжском свидетель по делу о гибели ребенка в аквапарке рассказал суду правду 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.01.2024 13:50
Расследования 15.01.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2024 10:43
Расследования 15.01.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2024 18:00
Расследования 13.01.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2024 15:33
Расследования 12.01.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2024 17:40
Расследования 11.01.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2024 13:19
Расследования 11.01.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 19:19
Расследования 10.01.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 15:35
Расследования 10.01.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 12:49
Расследования 10.01.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 09:33
Расследования 10.01.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2024 17:08
Расследования 09.01.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2024 13:43
Расследования 08.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.01.2024 17:18
Расследования 06.01.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2024 11:12
Расследования 04.01.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 21:27
Расследования 03.01.2024 21:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:05
«С ума, что ли, сошли?»: под Волгоградом колядующих мужчин заподозрили в пропаганде ЛГБТ*Смотреть фотографии
20:04
«Ротор» расстался с полузащитником Даниилом ШаталовымСмотреть фотографии
19:05
«Нарушений не было»: в Волжском допросили обвиняемых в гибели ребенка в аквапаркеСмотреть фотографии
18:32
Облздрав определил «дефицитных» врачей для выдачи двух миллионовСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде подготовят 7 купелей для КрещенияСмотреть фотографии
16:42
В России отмечен рекорд по коклюшу за 10 месяцев. Минздрав принял решениеСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде 19 тыс. школьников и их родителей высказали мнение о школьном питанииСмотреть фотографии
16:16
ФНС собрала в бюджет Волгоградской области 137 миллиардов рублейСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области рабочего затянуло по локоть в зернодробилкуСмотреть фотографии
16:08
Волгоградец сжег молодой соседке лицо в ответ на замечаниеСмотреть фотографии
15:55
Больше 6,4 млрд рублей стоило благоустройство в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
В Камышине скончалась 91-летняя поэтесса Анна ТарасоваСмотреть фотографии
14:45
Волгоградская область отправила на СВО более 100 беспилотниковСмотреть фотографии
14:44
ЕвроХим-ВолгаКалий развивает систему социального партнерства Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
МО РФ отменило загадочное мероприятие в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:50
УФСБ вскрыло хищения при строительстве скотомогильника под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцев ожидают шторм, дождь со снегом и температурные «качели»Смотреть фотографии
13:07
В облбольницу №3 в Волгограде массово повезут пациентов с пневмониейСмотреть фотографии
13:02
С бизнесменов-зэков взыскали 7 млн рублей за недостроенный ЖК в ВолжскомСмотреть фотографии
12:05
Поддержку отраслевых инвестпроектов обсудили на оперативном совещании в обладминеСмотреть фотографии
12:00
Защитник из Казахстана стал новым игроком «Ротора»Смотреть фотографии
10:47
Глава ГЖИ: инспекторы обошли уже 225 домов в ТЗР ВолгоградаСмотреть фотографии
10:43
Волгоградский СК возбудил дело после ампутации пальца ребенку в детсадуСмотреть фотографии
10:39
Момент наезда на пенсионерку сняли камеры в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
В Волгограде сварщика чуть не убило током в локомотивном депоСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области капуста в 2024 году подорожала на 15%Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом погиб протаранивший ЛЭП водительСмотреть фотографии
09:29
Из аэропорта Волгограда эвакуировали пассажирку московского рейсаСмотреть фотографии
08:33
Волгоград парализовали 8-бальные пробки из-за снегопадаСмотреть фотографии
08:14
Силу морозов на Крещенье предсказали в ВолгоградеСмотреть фотографии
 