В Волжском городском суде Волгоградской области продолжается рассмотрение уголовного дела по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». На скамье подсудимых оказались пятеро сотрудников развлекательного комплекса, в том числе директор Григорий Газарян. На последнем заседании слово взяли трое фигурантов дела — исполнительный директор аквапарка Павел Самборский, оператор водного комплекса Руслан Макулов и один из инструкторов Алексей Захаров. Подсудимые свою вину категорически отрицают.

Отметим, что в Волжском городском суде должен был выступить ранее заболевший эксперт, которому предстояло рассказать о безопасности аттракционов. Однако его не смогли допросить и на этот раз – теперь он ушел в отпуск.

Как рассказал собственный источник «Высоты 102», Самборский в судебном заседании пояснил, что был оформлен в штат 20 июня 2022 года на должность исполнительного директора аквапарка.

— В обязанности входил контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и кадрами. Со слов Самборского, с должностными инструкциями его ознакомили лишь после 26 июня. Конкретно в день трагедии он проинструктировал спасателей комплекса. При этом исполнительный директор отметил, что должностные инструкции спасателей разрабатывались без его участия, — рассказал собседеник информагентства. — Около полудня Самборскому позвонила администратор, которая сообщила, что подросток на горках нахлебался воды. Исполнительный директор, как он утверждает, тут же бросился к месту происшествия и находился вместе с мальчиком в медпункте, пока того откачивали врачи скорой.

Также, уточнил Самборский на суде, он спрашивал у отца мальчика, умел ли плавать его сын, на что получил отрицательный ответ.

— Затем, как вспоминал исполнительный директор аквапарка, медики сообщили ему, что мальчишке уже не помочь. Затем в комплекс приехал сам Газарян. При этом Самборский настаивал, что обеспечивать безопасность посетителей аквапарка должна была охрана, а внутри в открытом доступе имелись правила посещения, бегущая строка и осуществлялось голосовое оповещение. При этом инструкторов должен был расставлять по постам старший спасатель Галайда. Исполнительный директор клятвенно заверял суд, что никаких нарушений в работе развлекательного центра не было, — добавил источник.





Оператор аквапарка Руслан Макулов в прошедшем заседании пояснил, что устроился в комплекс 11 апреля 2022 года.

— Макулов пояснил, что ему как оператору было необходимо контролировать территорию аквапарка посредством видеокамер, чтобы отдыхающие ничего не ломали и вели себя пристойно, — передает прозвучавшее на заседании источник «Высоты 102». — Оператор должен был находиться на своем рабочем месте, расположенном на первом этаже административного здания, где на мониторах шла непрерывная трансляция. С его слов, в день происшествия — 26 июня 2022 года — он заметил на экране странное темное пятно, увеличил его и тут же позвонил Галайде.

В свою очередь молодой инструктор Алексей Захаров рассказал суду, что в аквапарк он пришел подработать на лето, так как до июня 2022 года очно учился на сварщика.

— Захаров увидел на сайте бесплатных объявлений вакансию, позвонил, его пригласили на собеседование. 19 июня молодой человек приехал в аквапарк. Охранник отвел соискателя к Газаряну. Директор стал интересоваться опытом работы потенциального инструктора-спасателя. Спросил у Захарова, умеет ли тот плавать. На что кандидат ответил, что раньше спасателем не работал, никаких специальных навыков у него нет, но в воде он чувствует себя уверенно. Парня два дня постажировали, а 25 июня заключили с ним трудовой договор. На следующий день новоявленного спасателя поставили в график. Соответственно никаких курсов по спасению на воде с ним никто не проводил.





В свой первый рабочий день, 26 июня 2022 года, Захаров приехал к восьми утра и начал чистить бассейны.

— Потом часа через два его вызвали на планерку, после чего сотрудника аквапарка поставили на пост. При этом Захаров признался в суде, что не знал, что ему конкретно нужно делать. Ему пояснили, что главное, если отдыхающий уже съехал с горки, нужно просто попросить его выйти. Всю смену в тот день он простоял на посту один. В один из моментов Захаров услышал истошный крик женщины, а затем увидел, как Галайда, взяв на руки ребенка, куда-то с ним ушел.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в августе 2022 года Волжский горсуд выпустил из следственного изолятора одного из инструкторов аквапарка — Данила Галайда отправился под домашний арест, а затем ему назначили запрет определенных действий, как и 19-летнему Алексею Захарову. Напарника Галайды также отпустили из СИЗО под домашний арест.

Поменяли неуютную камеру изолятора на запрет определенных действий и 32-летнему оператору аквапарка Руслану Макулову, в обязанности которого входило непрерывное наблюдение в комплексе по камерам. Под подпиской о невыезде оставили 42-летнего исполнительного директора аквапарка Павла Самборского, который непосредственно организовывал работу сотрудников — инструкторов-спасателей и оператора.

Директору, исполнительному директору и еще троим сотрудникам аквапарка вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Следствием установлено, что 26 июня 2022 года 13-летний мальчик вместе с семьей прибыл из Астрахани в Волжский аквапарк. Подросток скатился с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. При этом ни спасатели, ни другие сотрудники комплекса не заметили тонущего ребенка.

Также выяснилось, что у оператора и инструкторов-спасателей не было соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой помощи. В свою очередь руководитель аквапарка и исполнительный директор не регистрировали аттракционы в органах Гостехнадзора.

Напомним, что аквапарк «XXI век» уже отметился рядом довольно неприятных инцидентов. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

Фото и видео: прокуратура Волгоградской области, СУ СКР по Волгоградской области, архив ИА «Высота 102»

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