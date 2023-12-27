В Волжском свидетель по делу о гибели ребенка в аквапарке рассказал суду правду

В Волжском городском суде Волгоградской области прошло очередное заседание по уголовному делу по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век». Подсудимыми проходят пять сотрудников комплекса, в том числе директор Григорий Газарян.

В прошедшем заседании должен был состояться допрос эксперта, который хотел рассказать о безопасности аттракционов, но последний заболел и не явился в суд. Ходатайствовал о допросе ввиду неясности заключения адвокат находящегося на скамье подсудимых Данилы Галайды.

Также защитник заявил допрос еще одного работника аквапарка, который рассказал много интересного, в том числе поведал о том, что инструкторов могли привлекать к дополнительным работам вне развлекательного комплекса.

По словам собственного источника «Высоты 102», вызванный в суд свидетель пояснил, что работал в аквапарке неофициально без оформления необходимых в таких случаях документов.

— Свидетель рассказал, что трудовую книжку ему не заводили, никаких договоров тем более не заключалось. Ему лишь коротко объяснили, что главная задача — стоять на посту и рассказывать посетителям, как нужно спускаться с горок. При этом никаких инструктажей с ним никто не проводил, ни в каких журналах он не расписывался, — рассказал источник. — Со слов свидетеля, инструкторы, в том числе чистили бассейны, готовили центр к открытию. Между собой они никак не общались. Никакой связи, например раций, между собой у них не было. Пользоваться сотовыми телефонами им категорически запретили.

В день, когда случилось происшествие с 13-летним подростком, выступавший в суде свидетель находился на работе.

— Он дежурил в открытой части аквапарка в самой дальней его части. С его слов, горки были оборудованы шлагбаумами, везде висела информация, что пользоваться ими можно лишь с определенного возраста, а за детей всю ответственность несут родители. В случае, если что-либо происходило, аквапарк оставался как бы ни при чем. Впрочем, детей никакие запреты не останавливали, и они спокойно шли на любые горки, — говорит источник.





Также на заседании стало известно, что руководство аквапарка могло привлекать инструкторов к задачам, которые совсем не относились к работе, а именно — чистке бассейна у Газаряна дома.

Напомним, что директора, исполнительного директора и трех инструкторов аквапарка, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 26 июня 2022 года 13-летний мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский, чтобы отдохнуть в аквапарке. Подросток скатился с одной из горок в бассейн, где утонул. Выяснилось, что подросток провел в воде семь минут. При этом ни спасатели, ни другие сотрудники комплекса не заметили тонущего ребенка.

Оператор и инструкторы-спасатели не обладали соответствующим образованием и навыками, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. В свою очередь руководитель аквапарка и исполнительный директор не зарегистрировали аттракционы в органах Гостехнадзора.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что аквапарк «XXI век» уже отметился рядом довольно неприятных инцидентов. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

Следующее заседание запланировано 12 января на 10.30. Сторона защиты продолжит предоставлять доказательства по уголовному делу.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области, архив ИА «Высота 102»

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