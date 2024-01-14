Происшествия

В Сети появились фото сбитого под Волгоградом беспилотника

Происшествия 14.01.2024 21:27
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14.01.2024 21:27


В группах Еланского района Волгоградской области стали появляться фотографии обломков неизвестного летающего объекта, припорошенные снегом. Как пояснили V102.RU собственные источники, на распространяемых фото запечатлены фрагменты летательного аппарата, о котором сообщалось еще 8 января этого года.

Тогда, напомним, обломки летательного аппарата нашли вблизи железнодорожного переезда, расположенного в 600 метрах от села Большой Морец Еланского района.

Телеграм-канал «Елань новости», который и распространил фотографии обломков, лежащих в поле, указывает, что упавшие за ж/д переездом фрагменты летающего объекта уничтожили накануне.

По сведениям источника информагентства, обломки также найдены возле села Морец. Расстояние между двумя селами, где зафиксировано падение обломков, составляет порядка 30-35 км. 

Как ранее сообщали информагентству местные жители, они не слышали никаких взрывов. Тогда одна из женщин поделилась, что за несколько дней перед Новым годом слышала пронзительный свист, который ее напугал. Местная жительница призналась, что ожидала услышать взрыв. Но ничего не произошло.

В администрации Волгоградской области тогда поясняли, что пострадавших в результате происшествия нет. 

Фото: «Елань новости» / t.me

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