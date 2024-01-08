Происшествия

Рядом с селом Большой Морец в Волгоградской области 8 января рухнул НЛО

Происшествия 08.01.2024 15:32
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08.01.2024 15:32


В Еланском районе Волгоградской области сегодня случилось очередное происшествие, связанное с падением обломков неизвестного предмета. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Единой диспетчерской службе администрации Еланского района корреспонденту V102.RU отказались сообщать подробности произошедшего.
- Получена директива от руководства все вопросы направлять в Министерство обороны, - пояснил дежурный.
Между тем, в администрации Волгоградской области пояснили, что никто в результате происшествия не пострадал. С какими-либо жалобами в районную администрацию никто не обращался.
По имеющимся данным, неизвестный объект лежит  в 5-и километрах от райцентра Елань и метрах в 600 от села Большой Морец. На месте происшествия организовано дежурство полиции.

Между тем, в соцсетях жители сообщают, что обломки предмета, похожего на ракету, нашли сотрудники РЖД, которые выехали к железнодорожному переезду рядом с селом Большой Морец для проведения работ по расчистке объекта. Они тут же вызвали полицейских.
Напомним, 16 декабря 2022 года в Еланском районе Волгоградской области уже было подобное происшествие. Около населенных пунктов Набат, Крутой, а также в селе Дубовое упали неопознанные предметы. В Дубовом осколками разрушило сарай. Пострадавших среди местного населения не было.

Фото Новоаннинский сегодня/t.me

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