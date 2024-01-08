«Просвистело перед Новым годом»: жители гадают, как рядом с селом Волгоградской области оказались обломки НЛО
Происшествия 08.01.2024 18:10
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08.01.2024 18:10
Жители села Большой Морец Еланского района Волгоградской области ломают голову, как рядом с их населенным пунктом оказались обломки неизвестного летательного предмета. В соцсетях сельчане заявляют, что не было никаких взрывов. Правда, одна из женщин поделилась, что за несколько дней перед Новым годом слышала пронзительный свист, который ее напугал. Местная жительница призналась, что ожидала услышать взрыв. Но ничего не произошло.Напомним, как уже сообщало V102.RU, обломки неизвестного предмета обнаружили сегодня, 8 января, работники РЖД, которые выехали на расчистку железнодорожного переезда, расположенного около села Большой Морец. О находке они сообщили в полицию. Приехавшие стражи порядка оцепили место происшествия для работы экстренных служб.
В администрации Волгоградской области поясняли, что пострадавших в результате происшествия нет. В то же время подробности произошедшего отказались сообщать в Единой диспетчерской службе администрации Еланского района, переадресовав вопрос корреспондента V102.RU в министерство обороны РФ, сославшись на директиву руководства. По имеющимся данным, неизвестный объект лежит в 5-и километрах от райцентра Елань и метрах в 600 от села Большой Морец.
Напомним, 16 декабря 2022 года в Еланском районе Волгоградской области уже было подобное происшествие. Около населенных пунктов Набат, Крутой, а также в селе Дубовое упали неопознанные предметы. В Дубовом осколками разрушило сарай. Пострадавших среди местного населения не было.Фото Еланский водитель ДТП и ЧП VK.com и Еланские Новости/t.me
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