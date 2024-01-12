«Ротор» выиграл у любителей-африканцев в Крымске

Волгоградский «Ротор» сегодня, 12 января, завершил второй сбор в Крымске победой в товарищеском матче над любительским клубом «Виста» из Геленджика со счетом 2:0, сообщает V102.RU.



Напомним, 8 января сине-голубые разгромили без шансов краснодарский «ГНС-Спартак» -14:0. В сегодняшнем контрольном поединке подопечным Сергея Попкова противостоял более серьезный соперник. «Виста» в 2022 году стала чемпионом Краснодарского края, а костяк команды состоит из африканских игроков-студентов, обучающихся в России.

Однако, несмотря на непрофессиональный статус оппонентов, «Ротор» испытывал трудности в первом тайме с организацией атак. Не исключено, что это могло быть связано с тяжелыми погодными условиями. Во время встречи шел снег и поле было не самого лучшего качества. Отметим, что со старта вышли два новичка волгоградцев — голкипер Никита Чагров и нападающий Дмитрий Лаврищев.

Чагров в одном потенциально опасном эпизоде хорошо сыграл на выходе, вовремя вышел на перехват и ликвидировал угрозу. Сине-голубые до перерыва имели самый явный шанс забить на 40-й минуте. Илья Сафронов прострелил с правого фланга, Филипп Дворецков переправлял мяч в сторону ворот, однако на его пути встал защитник «Висты», выбивший игровой снаряд в борьбе с Даниилом Арсентьевым и не позволивший нападающему «Ротора» открыть счет.

В перерыве Сергей Попков выполнил сразу семь замен. Вадим Аверкиев сменил Никиту Чагрова на последнем рубеже, а в поле вышел ещё один новобранец Евгений Мухин. На 47-й минуте Ризван Ахмедханов заметил вбегающего в штрафную Илью Сафронова и выдал своему партнеру по команде выверенную передачу на ход. Сафронов хладнокровно переиграл защитника и голкипера «Висты» и поразил цель, выведя волгоградцев вперед.

На 84-й минуте уже сам Ахмедханов отличился и удвоил преимущество, идеально точно исполнив штрафной с близкого расстояния. Матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу «Ротора», а тренерский штаб сине-голубых получил сегодня очередную порцию размышлений в ходе предсезонной подготовки. Отметим, что после игры волгоградские футболисты подошли к болельщику Сергею, который в одиночку поддерживал свою любимую команду в данном поединке.

Следующий этап сборов «Ротор» проведет уже в Турции.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: FDC «Vista» / VK.com