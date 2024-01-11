Волгоградская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Курган, который угрожал полицейскому на железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, в отношении пассажира поезда сообщением «Тында – Кисловодск» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, в конце декабря 2023 года пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в купе поезда, остановившегося на станции Петров Вал, отказался подчиниться требованию полицейского Волгоградского ЛУ МВД России, оскорбил его, используя нецензурную брань, унижающие достоинство слова и выражения. Мужчину хотели доставить в дежурную часть полиции для составления административного протокола, чему он сопротивлялся. Пассажир начал высказывать в адрес полицейского угрозы, размахивая перед ним раскладным ножом.