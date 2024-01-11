Расследования

Пассажиру поезда грозит 5 лет колонии за угрозы с ножом полицейскому в Петров Вале

Расследования 11.01.2024 17:40
0
11.01.2024 17:40


Волгоградская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Курган, который угрожал полицейскому на железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре,  в отношении пассажира поезда сообщением «Тында – Кисловодск» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, в конце декабря 2023 года пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в купе поезда, остановившегося на станции Петров Вал, отказался подчиниться требованию полицейского Волгоградского ЛУ МВД России, оскорбил его, используя нецензурную брань, унижающие достоинство слова и выражения.  Мужчину хотели доставить в дежурную часть полиции для составления административного протокола, чему он сопротивлялся.  Пассажир начал высказывать в адрес полицейского угрозы, размахивая перед ним раскладным ножом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.01.2024 13:19
Расследования 11.01.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 19:19
Расследования 10.01.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 15:35
Расследования 10.01.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 12:49
Расследования 10.01.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 09:33
Расследования 10.01.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2024 17:08
Расследования 09.01.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2024 13:43
Расследования 08.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.01.2024 17:18
Расследования 06.01.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2024 11:12
Расследования 04.01.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 21:27
Расследования 03.01.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 18:33
Расследования 03.01.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 16:55
Расследования 02.01.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 10:14
Расследования 02.01.2024 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 20:52
Расследования 01.01.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 16:44
Расследования 01.01.2024 16:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:12
Владелец изъятого в пользу государства «Волжского оргсинтеза» прекратил борьбу за заводСмотреть фотографии
19:49
В Камышине маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Двое пострадалиСмотреть фотографии
19:37
Мэрия: в Волгограде 60% домов в ТЗР получили отоплениеСмотреть фотографии
18:50
Волгоградцев предупредили об опасной красной икре с СахалинаСмотреть фотографии
18:03
Росптицесоюз усомнился в возможностях яиц от турков и азербайджанцевСмотреть фотографии
17:40
Пассажиру поезда грозит 5 лет колонии за угрозы с ножом полицейскому в Петров ВалеСмотреть фотографии
17:26
«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +12Смотреть фотографии
17:22
Сотрудник ВТЗ награжден региональным знаком отличия за наставничествоСмотреть фотографии
17:20
В квартиры замерзающих волгоградцев отправили «тимуровцев»Смотреть фотографии
15:31
Слесарей со всех районов направили в замерзающие дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Губернатор Бочаров отмерил срок руководству ВолгоградаСмотреть фотографии
14:01
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона «сиреневых» яицСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области нашли обломки сбитого киевского БПЛАСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом горе-косметолог сделала пациентку слепой на один глаз уколом красотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Масочный режим возвращается в ВолгоградСмотреть фотографии
12:25
На Горе Восточной в Урюпинске за 4 часа ликвидировали аварию на водоводеСмотреть фотографии
11:11
МЧС: экстремальные морозы придут в Волгоградскую область 13 январяСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец в попытке согреться в объятиях путаны потерял полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:52
На «Красном Октябре» обновляются мощности по обработке металлопрокатаСмотреть фотографии
10:25
«Давление в норме»: в Волгограде тепло вернулось ко всем домам в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
10:15
В Котово 11 января отключили воду из-за аварии на Филинском водоводеСмотреть фотографии
10:06
Три человека пострадали в аварии с опорой ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:00
Рожавшую в пути волгоградку инспекторы ДПС спасли вопреки снегу и гололедуСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:31
«Это как американские горки»: волгоградцев ожидают гигантские колебания температурыСмотреть фотографии
08:06
Учеников холодных школ Тракторозаводского района перевели на дистантСмотреть фотографии
06:35
Мэрия Волгограда: отопление начало поступать в первые дома ТЗРСмотреть фотографии
22:00
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине военнымСмотреть фотографии
21:14
Ехали в Ростов. Под Волгоградом в КАМАЗ впечаталась легковушкаСмотреть фотографии
19:53
В Волгоградской области под лед провалились два рыбакаСмотреть фотографии
 