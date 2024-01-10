В Волгоградской области под лед провалились два рыбака

В Волгоградской области в очередной раз зимняя рыбалка чуть не привела к трагедии. Как сообщает V102.RU в Камышине двое любителей подледного лова оказались в ледяной воде.

— Пострадавших в возрасте 40-ка и 47-ми лет эвакуировали в горбольницу № 1 Камышина, — рассказали информагентству в ГБУЗ «КССМП» со ссылкой на службе спасения.

Уточняется, что на вызов выезжали две бригады СМП. Мужчины заработали сильное переохлаждение, но остались живы.

Напомним, что, к сожалению, это уже не первый подобный случай. На январских праздниках под лед в Камышине провалились 70-летний и 23-летний мужчины, которые захотели порыбачить.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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