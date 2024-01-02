Происшествия

В Волгоградской области на Новый год утонул 68-летний рыбак

Происшествия 02.01.2024 14:41
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02.01.2024 14:41


В Волгоградской области произошла очередная трагедия на зимней рыбалке. Как рассказала V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, 1 января 2024 года на берегу пруда Казенный в 3-х километрах  от хутора Булгурино Еланского района было обнаружено тело 68-летнего пенсионера.
Выяснилось, что мужчина в последний день 2023 года рыбачил в одиночестве на неокрепшем льду пруда и провалился под лед.
- На теле отсутствуют телесные повреждения, предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления. Организована проверка, - пояснили в следственном управлении.
Напомним, в декабре 2023 года в регионе на зимней рыбалке погибли уже три человека.
Фото из архива V102.RU

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