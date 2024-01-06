В Камышине два рыбака провалились под лед

Происшествия 06.01.2024 18:26
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06.01.2024 18:26
Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки на реке Волга в Камышине Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», происшествие случилось сегодня, 6 января. 70-летнего и 23-летнего мужчин удалось спасти.
Сотрудники службы спасения вытащили их из воды и передали на берегу приехавшим медикам. С диагнозом переохлаждение рыбаки были госпитализированы в центральную городскую больницу Камышина.
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