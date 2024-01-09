Объеденные собаками фрагменты человека обнаружили в Волгограде





В Волгограде в Ворошиловском районе сделали страшную находку в переулке Татищевском. По информации экстренных служб, недалеко от одного из жилых домов были обнаружены фрагменты тела.

– Днем местные жители во время прогулки вблизи с домом №1 набрели на останки человека, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник. – Фрагменты тела объедены собаками, целыми сохранились лишь спина и ноги. По вещам можно предположить, что это мужчина. На месте также нашли личные вещи – брюки и один кроссовок.

Уточняется, что фрагменты тела были найдены в овраге. В настоящее время выясняется личность погибшего.