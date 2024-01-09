Происшествия

Объеденные собаками фрагменты человека обнаружили в Волгограде

Происшествия 09.01.2024 16:38
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09.01.2024 16:38


В Волгограде в Ворошиловском районе сделали страшную находку в переулке Татищевском. По информации экстренных служб, недалеко от одного из жилых домов были обнаружены фрагменты тела. 

–  Днем местные жители во время прогулки вблизи с домом №1 набрели на останки человека, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник. – Фрагменты тела объедены собаками, целыми сохранились лишь спина и ноги. По вещам можно предположить, что это мужчина. На месте также нашли личные вещи – брюки и один кроссовок. 

Уточняется, что фрагменты тела были найдены в овраге. В настоящее время выясняется личность погибшего.  

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