«Здесь все оцепили»: в селе Волгоградской области рухнувший с неба предмет проломил крышу сарая

Жителей Еланского района Волгоградской области напугало происшествие, которое случилось сегодня, 16 декабря утром. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Подслушано Елань» в ВКонтакте, в районе населенных пунктов Набат, Крутой и Дубовое с неба упали неопознанные предметы. Некоторые обломки рухнули в поле, а в селе Дубовое один из них проломил крышу сарая. По словам жителей села, никто, к счастью, не пострадал.

– Что это такое, мы не знаем. Полиция, МЧС все оцепили, ждут, когда кто-то приедет, – сообщили местные жители.

При близком рассмотрении обломки неизвестных предметов оказались кусками металла, а некоторые еще и с проводами. В соцсетях предположили, что они могут быть остатками беспилотных аппаратов или дронов или даже ракет.

Свидетелями происшествия стали водители нескольких машин, которые снимали происходящее на видео, в том числе и пролет неизвестного предмета рядом с одним из населенных пунктов. Также они зафиксировали автомобили энергетической компании и пожарки, которые приехали к местам происшествия.

В ГУ МЧС по Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что знают о происшествии, однако комментировать ничего не будут.

В администрации Еланского района сообщили о том, что глава района находится на больничном и посоветовали обратиться к заместителю Александру Бондаренко, которого не оказалось на месте.

Между тем, как сообщают в соцсетях, на месте происшествия присутствуют чиновники сельских и районных администраций, а также сотрудники МЧС и других силовых ведомств.

По не подтвержденной пока информации, обнаруженные предметы могут быть обломками от ракеты.

Фото Подслушано Елань/ VK