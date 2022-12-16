Происшествия

«Здесь все оцепили»: в селе Волгоградской области рухнувший с неба предмет проломил крышу сарая

Происшествия 16.12.2022 14:12
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16.12.2022 14:12


Жителей Еланского района Волгоградской области напугало происшествие, которое случилось сегодня, 16 декабря утром. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу «Подслушано Елань» в ВКонтакте, в районе населенных пунктов Набат, Крутой и Дубовое  с неба упали неопознанные предметы. Некоторые обломки рухнули в поле, а в селе Дубовое один из них проломил крышу сарая. По словам жителей села, никто, к счастью, не пострадал. 

Что это такое, мы не знаем. Полиция, МЧС все оцепили, ждут, когда кто-то приедет, – сообщили местные жители. 

При близком рассмотрении обломки неизвестных предметов  оказались кусками металла, а некоторые еще и с проводами. В соцсетях предположили, что они могут быть остатками беспилотных аппаратов или дронов или даже ракет. 

Свидетелями происшествия стали водители нескольких машин, которые снимали происходящее на видео, в том числе и пролет неизвестного предмета рядом с одним из населенных пунктов. Также они зафиксировали автомобили энергетической компании и пожарки, которые приехали к местам происшествия. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что знают о происшествии, однако комментировать ничего не будут. 

В администрации Еланского района сообщили о том, что глава района находится на больничном и посоветовали обратиться к заместителю Александру Бондаренко, которого не оказалось на месте. 

Между тем, как сообщают в соцсетях, на месте происшествия присутствуют чиновники сельских и районных администраций, а также  сотрудники МЧС и других силовых ведомств. 

По не подтвержденной пока информации, обнаруженные предметы могут быть обломками от ракеты. 

Фото Подслушано Елань/ VK

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