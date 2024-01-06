«Динамо-Синара» одержало долгожданную победу в Суперлиге

Затем на несколько минут наступило безголевое затишье. Команды не могли долгое время реализовать свои шансы из-за потерь и недостаточной эффективности при завершении. Лишь в начале второй половины тайма подопечные Олега Кулешова поймали кураж, отличившись трижды подряд. Результативными действиями отметились Анастасия Шкитина, снова Гончарова и Елизавета Дудкина. Бело-голубые контролировали ситуацию на площадке и за четыре минуты до перерыва оторвались от гостей уже на шесть очков. Но гандболистки из Подмосковья успели дважды поразить ворота Анны Верещак и сократили отставание до минус четырех. 12:8 - в пользу «Динамо» по итогам первого тайма.
Вторая половина началась с реализации семиметрового в исполнении «Звезды». Постепенно клуб из Звенигорода стал возвращаться в игру и при счете 14:12 в пользу своей команды Олегу Кулешову пришлось вмешаться, чтобы дать понять игрокам, что соперницы добавляют и расслабляться нельзя. Услышала своего тренера Семина, после минутного перерыва отправившая два мяча подряд в сетку ворот оппоненток. По ходу непростого отрезка в поединке на помощь своим напарницам в очередной раз пришла Анна Верещак, уверенно действовавшая на последнем рубеже и совершившая по настоящему несколько важнейших сейвов. Но «Звезда» отнюдь не собиралась сдаваться и с каждой минутой все больше усиливала давление на оборону «Синары».
В заключительной десятиминутке матча подопечные Михаила Серегина сначала сократили отрыв до минимума, а вскоре и вовсе сравняли - 17:17. Интрига о победителе сохранялась до последнего. Семина и Долматова выводили динамовок вперед, однако соперницы быстро отыгрывались. При счете 19:19 гостьи заработали право на пенальти, который им был успешно реализован. Хозяйки стали уступать и им снова, как и в предыдущем кубковом противостоянии со «Ставропольем», пришлось проявлять характер и переламывать ситуацию в свою пользу.
В ключевой момент помогла бело-голубым и поддержка родных трибун. Турусина установила равенство. За полторы минуты до финальной сирены, как и в первом круге, победный мяч забросила Долматова. Она сделала счет 21:20. До конца игры динамовки успели отыграть в обороне в меньшинстве после удаления Турусиной. «Звезде» не помог даже взятый их наставником тайм-аут для розыгрыша последней комбинации. Анна Верещак отразила бросок с острого угла своей тезки Анны Богдашевой и не позволила тем самым подмосковным гандболисткам уйти от поражения.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com