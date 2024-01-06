Спорт

«Динамо-Синара» одержало долгожданную победу в Суперлиге

Спорт 06.01.2024 19:45
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06.01.2024 19:45


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 января, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна в рамках очередного тура Суперлиги открыли 2024 год трудовой победой над подмосковной «Звездой» - 22:20. Это первый выигрыш бело-голубых в чемпионате с 13 ноября, сообщает V102.RU.
Обе команды, являющиеся соседями по турнирной таблице и занимающие седьмые и восьмые места, начали встречу в быстром темпе, стараясь как можно скорее разыгрывать комбинации и удачно их завершать. На старте соперники обменивались голами, но вскоре благодаря точным попаданиям Валентины Гончаровой,  Варвары Семиной и Марины Судаковой хозяйки заработали первый серьезный отрыв от оппоненток  и повели со счетом 5:2. Свой вклад  внесла и голкипер «Синары» Анна Верещак, отразившая пару опасных бросков. В начале второй десятиминутки Екатерина Долматова заработала пенальти. К точке подошла Виктория Турусина, однако вратарь звенигородского клуба Серафима Тиханова спасла гостей от очередного пропущенного мяча.
Затем на несколько минут наступило безголевое затишье. Команды не могли долгое время реализовать свои шансы из-за потерь и недостаточной эффективности при завершении. Лишь в начале второй половины тайма подопечные Олега Кулешова  поймали кураж, отличившись трижды подряд. Результативными действиями отметились Анастасия Шкитина, снова Гончарова и Елизавета Дудкина. Бело-голубые контролировали ситуацию на площадке и за четыре минуты до перерыва оторвались от гостей уже на шесть очков. Но гандболистки из Подмосковья успели дважды поразить ворота Анны Верещак и сократили отставание до минус четырех. 12:8 - в пользу «Динамо» по итогам первого тайма.
Вторая половина началась с реализации семиметрового в исполнении «Звезды». Постепенно клуб из Звенигорода стал возвращаться в игру и при счете 14:12 в пользу своей команды Олегу Кулешову пришлось вмешаться, чтобы дать понять игрокам, что соперницы добавляют и расслабляться нельзя. Услышала своего тренера Семина, после минутного перерыва отправившая два мяча подряд в сетку ворот оппоненток. По ходу непростого отрезка в поединке на помощь своим напарницам в очередной раз пришла Анна Верещак, уверенно действовавшая на последнем рубеже и совершившая по настоящему несколько важнейших сейвов. Но «Звезда» отнюдь не собиралась сдаваться и с каждой минутой все больше усиливала давление на оборону «Синары».
В заключительной десятиминутке матча подопечные Михаила Серегина сначала сократили отрыв до минимума, а вскоре и вовсе сравняли - 17:17. Интрига о победителе сохранялась  до последнего. Семина и Долматова выводили динамовок вперед, однако соперницы быстро отыгрывались. При счете 19:19 гостьи заработали право на пенальти, который им был успешно реализован. Хозяйки стали уступать и им снова, как и в предыдущем кубковом противостоянии со «Ставропольем», пришлось проявлять характер и переламывать ситуацию в свою пользу.
В ключевой момент помогла бело-голубым и поддержка родных трибун. Турусина установила равенство. За полторы минуты до финальной сирены, как и в первом круге, победный мяч забросила Долматова. Она сделала счет 21:20. До конца игры динамовки успели отыграть в обороне в меньшинстве после удаления Турусиной. «Звезде» не помог даже взятый их наставником тайм-аут  для розыгрыша последней комбинации. Анна Верещак отразила бросок с острого угла своей тезки Анны Богдашевой и не позволила тем самым подмосковным гандболисткам уйти от поражения.
Оформила окончательный результат Семина, своим попаданием установившая счет 22:20. В итоге - важнейшая и долгожданная победа для «Динамо-Синары».  Волгоградские спортсменки дали волю своим эмоциям - ведь победа действительно была трудной. 
Самыми результативными в составе команды-победительницы стали Елизавета Дудкина и Варвара Семина, забившие по пять голов. Лучшим игроком была признана Софья Васильева. Ей вручили специальный приз Дед Мороз со Снегурочкой.
Следующий матч подопечные Олега Кулешова, набравшие 17 очков, проведут на выезде 11 января c «Кубанью». Краснодарский клуб имеет в своем активе 21 балл и располагается на шестой строчке за три тура до окончания предварительного этапа чемпионата.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com



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