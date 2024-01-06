Происшествия

На улице села под Волгоградом скончался подросток

Происшествия 06.01.2024 09:17
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06.01.2024 09:17


Учащийся Волжского политехнического техникума скончался накануне вечером в селе Александровка Иловлинского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, трагический случай произошел около девяти часов вечера. 
Обнаружившие лежащего на земле подростка сельчане вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось – он скончался в присутствии врачей, несмотря на попытки откачать молодого человека. Внешних признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.


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