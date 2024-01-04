Спорт

«Динамо-Синара» начнет 2024 год матчем со «Звездой»

Спорт 04.01.2024 14:06
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04.01.2024 14:06


«Динамо-Синара» в субботу, 6 января, в 14-00 в женской Суперлиге встретится с подмосковной «Звездой» в  ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна в Дзержинском районе Волгограда, который вмещает 100 мест для зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

Изначально игра должна была пройти  в ФОК волгоградского училища олимпийского резерва, но по техническим причинам матч пришлось перенести в другой зал. ФОК «Молодежный», в котором проводит домашние поединки гандболисты «Каустика», также не будет доступен 6 января. Те болельщики, которые  не смогут лично посетить встречу со «Звездой», имеют возможность  посмотреть трансляцию на сайте Федерации гандбола России и телеканале «Волгоград-1».


«Динамо» после 18 туров заработало 15 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от идущей шестой краснодарской «Кубани» на четыре балла.  Подопечные Олега Кулешова не знают побед в чемпионате с 13 ноября, когда дома был повержен АГУ-«Адыиф» из Майкопа — 33:22. С тех пор волгоградский клуб потерпел пять поражений подряд. Однако при этом бело-голубые успешно стартовали в Кубке России, 25 декабря одержав волевую победу над «Ставропольем» в гостях в серии пенальти. Теперь волгоградки в следующей стадии турнира в двухматчевом противостоянии в конце января встретятся с «Астраханочкой».


Положительные эмоции от выигрыша в последней игре 2023 года  могут помочь динамовкам удачно завершить предварительный этап Суперлиги, до завершения которого остается всего четыре тура. 2 января игроки «Синары» возобновили занятия после небольшого мини-отпуска, предоставленного тренерским штабом для празднования Нового года.

В первом круге «Динамо» обыграло «Звезду» в гостях c минимальным преимуществом —  29:28. Коллектив из Звенигорода в турнирной таблице идет вслед за бело-голубыми на восьмой строчке, имея в активе 12 очков. В предыдущем поединке в чемпионате «Звезда» на своей площадке одолела «Кубань» — 33-32. При этом подопечные Михаила Серегина после первого тайма уступали 16:22, но проявили характер и одержали волевую победу. Поэтому матч между «Динамо-Синарой» и «Звездой» ожидается крайне интересным.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» / VK.com

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