Происшествия

Пьяный водитель без прав в Михайловке угробил 40-летнего мужчину

Происшествия 02.01.2024 11:03
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02.01.2024 11:03


В Михайловке пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне, 1 января,  в 21-39 ч.
- По предварительной информации,  21-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомашиной Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома 48 по ул. Краснознаменская не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Daewoo Matiz, - говорится в сообщении главка.

После произошедшего виновник ДТП  оставил машину и  скрылся с места аварии. 40-летний водитель  Daewoo Matiz от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель автомашины Kia Rio  задержан сотрудниками полиции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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