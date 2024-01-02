Пьяный водитель без прав в Михайловке угробил 40-летнего мужчину

Происшествия 02.01.2024 11:03
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02.01.2024 11:03
В Михайловке пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла накануне, 1 января, в 21-39 ч.- По предварительной информации, 21-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомашиной Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома 48 по ул. Краснознаменская не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Daewoo Matiz, - говорится в сообщении главка.
После произошедшего виновник ДТП оставил машину и скрылся с места аварии. 40-летний водитель Daewoo Matiz от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель автомашины Kia Rio задержан сотрудниками полиции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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