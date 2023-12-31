Происшествия

Загорелось в ночь: в Волгограде пожар уничтожил несколько дач

Происшествия 31.12.2023 11:47
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31.12.2023 11:47


Крупный пожар потушили в ночь на 31 декабря в СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

На вызов о пожаре выезжали оперативные службы, в том числе кареты скорой помощи. По данным ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», пострадавших на пожаре, к счастью, нет.

Известно, что огнем было охвачено как минимум два дачных дома. 

По данным СНТ «Дзержинец», пожар произошел на 107 квартале Винновского массива, где по состоянию на 23:00 горело три дачных дома. Точное количество строений, уничтоженных огнем, неизвестно.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в СНТ поступило накануне в 22.03. 

- Происходило горение постройки площадью 36 кв.м. и пристройки размером 6 х 12 по всей площади, - сообщили в ведомстве. Пожар был ликвидирован в 00:21. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Видео: ГБУЗ «КССМП»

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