Маршрутка № 807 разбилась на трассе в Волгоградской области. Восемь человек пострадали

В Волгоградской области накануне на 116-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский разбился микроавтобус с пассажирами, следовавший из Волгограда в Нижний Чир. Сообщается о восьмерых пострадавших.

— По предварительным данным, в 18.25 произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo под управлением 26-летнего водителя и Fiat FST-523 под управлением 53-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии в больницу с различными травмами доставили шесть пассажиров Fiat FST-523, водителя и пассажирку легковушки.

По сведениям «Высоты 102», в аварию попал микроавтобус маршрута № 807, отправившийся 29 декабря в 16.20 из Волгограда в Суровикинский район.

Фото: архив ИА «Высота 102»