Происшествия

Маршрутка № 807 разбилась на трассе в Волгоградской области. Восемь человек пострадали

Происшествия 30.12.2023 11:55
0
30.12.2023 11:55


В Волгоградской области накануне на 116-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский разбился микроавтобус с пассажирами, следовавший из Волгограда в Нижний Чир. Сообщается о восьмерых пострадавших. 

— По предварительным данным, в 18.25 произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo под управлением 26-летнего водителя и Fiat FST-523 под управлением 53-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.  

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии в больницу с различными травмами доставили шесть пассажиров Fiat FST-523, водителя и пассажирку легковушки.

По сведениям «Высоты 102», в аварию попал микроавтобус маршрута № 807, отправившийся 29 декабря в 16.20 из Волгограда в Суровикинский район. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.12.2023 08:00
Происшествия 30.12.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2023 18:51
Происшествия 29.12.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2023 10:37
Происшествия 29.12.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2023 08:48
Происшествия 29.12.2023 08:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2023 13:05
Происшествия 28.12.2023 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2023 12:25
Происшествия 28.12.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2023 11:29
Происшествия 28.12.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2023 09:33
Происшествия 28.12.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2023 16:13
Происшествия 27.12.2023 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2023 15:06
Происшествия 27.12.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2023 10:20
Происшествия 27.12.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2023 20:56
Происшествия 26.12.2023 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2023 16:21
Происшествия 26.12.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2023 14:07
Происшествия 26.12.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2023 11:23
Происшествия 26.12.2023 11:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:37
Паспортные столы и МРЭО изменили режим работы в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:35
Бочаров напомнил подчиненным о круглосуточной работе в праздникиСмотреть фотографии
12:46
Афганцы и сталинградцы получат деньги от волгоградских властейСмотреть фотографии
11:55
Маршрутка № 807 разбилась на трассе в Волгоградской области. Восемь человек пострадалиСмотреть фотографии
11:41
Сбер вновь приглашает волгоградцев на каток в Центральном парке культуры и отдыхаСмотреть фотографии
10:43
Директор интерната для слепых детей под Волгоградом попалась на «мертвых душах»Смотреть фотографии
09:15
Волгоградцам рассказали о погоде первой недели 2024 года и долгожданном снегеСмотреть фотографии
08:51
Жена депутата Госдумы получила повышение в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
Полицейские спасли заблудившегося в метель жителя Саратовской областиСмотреть фотографии
21:20
«Лучше не пить»: волгоградский врач советует встретить Новый год без алкоголяСмотреть фотографии
20:42
В Волжском нашли вандалов, разгромивших кофейный аппаратСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
«Ситиматик-Волгоград» требует со школы Слуцкого почти 12 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде и Волжском после праздников отключат 20 телеканаловСмотреть фотографии
18:51
Махинации с госконтрактами на 80 млн вскрыли в российском регионеСмотреть фотографии
18:38
МВД: водительские права с истекающим сроком продлят на три годаСмотреть фотографии
18:04
«Осталось трое детей»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Михаилом МалеевымСмотреть фотографии
17:44
Подростков из Волгоградской области наградили за экоидеиСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области чиновница одарила зятя чужой землейСмотреть фотографии
17:00
Губернатору Волгоградской области Бочарову вручили орден в МосквеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградские коммунисты 29 декабря почтили память Алевтины АпаринойСмотреть фотографии
16:40
«Пожарные ехали час»: СК проводит проверку после гибели двух человек в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Андрей Бочаров простился на добром слове с депутатами облдумыСмотреть фотографии
15:53
В «Ротор» вернулся бывший футболист клубаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградцев напугали огромные руки из-под земли у входа в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:42
Жителя Волгоградской области судят за украденный выигрыш в лотереюСмотреть фотографии
14:36
В Сети запустили в работу сайт кандидата в президенты Владимира ПутинаСмотреть фотографии
14:10
Волгоград сковали предпраздничные пробкиСмотреть фотографии
13:20
Под Волгоградом родителям погибших на СВО сыновей передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде автобус №65 могут заменить на троллейбус №10. Но решения пока нетСмотреть фотографии
12:13
Бочаров вручил госнаграды медикам, строителям, крестьянам и физкультурникамСмотреть фотографии
 