В Волгограде суд вынес приговор бывшему заместителю директора МУП «Волгоградзеленхоз» Станиславу Беляеву. Как сообщает ИА «Высота 102», 50-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, в 2021 году Беляев был принят на должность заместителя директора в муниципальное бюджетное учреждение, основным видом деятельности которого является предоставление услуг в области растениеводства. В его должностные обязанности входило, в том числе, осуществление контроля за исполнением заключенных договоров коммерческого направления.
В конце лета 2021 года замдиректора «Волгоградзеленхоза» предложил индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере оказания услуг и проведения работ по благоустройству городской территории, общее покровительство при заключении контрактов на благоустройство территорий.
На предложение бизнесмен согласился, после чего, как установил суд, в период с августа 2021 года по апрель 2022 года передал Беляеву денежные средства в качестве взяток на общую сумму более 4 миллионов рублей. Взятки передавались как наличными, так и переводились на расчетный счет Беляева.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных подразделением по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду.
Ранее, напомним
, ИА «Высота 102» сообщало о задержании в январе 2023 года заместителя директора МУП «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева за получение взятки.
Приговором суда Беляеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с уплатой штрафа в размере 12 миллионов 600 тысяч рублей.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»