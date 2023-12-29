Голикова поручила губернаторам подготовить регионы к ухудшению эпидобстановки





Вице-премьер Татьяна Голикова 29 декабря поручила главам регионов подготовить лечебные учреждения к наплыву пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ. В заседании принял в числе прочих глав субъектов РФ губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как отметила Голикова, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. За прошедшую неделю количество госпитализаций снизилось на 10,4% в стране, а показатель заболеваемости COVID-19 – на 18,7%.

Тем не менее, подчеркнула вице-премьер, накануне длительных выходных в регионах необходимо предпринять исчерпывающие меры и быть готовыми у росту заболеваемости.

– Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения инфекций возрастают. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Прошу глав регионов взять под личный контроль неукоснительное соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ при проведении массовых мероприятий, а также в организованных коллективах, – отметила Татьяна Голикова. – Особое внимание необходимо уделить круглосуточным организациям социального обслуживания населения, детским оздоровительным организациям и медицинским организациям, а также своевременно диагностировать и оказывать медицинскую помощь лицам с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Губернаторам поручено организовать готовность медицинских организаций к бесперебойной работе в период новогодних праздников, включая:

поддержание запасов необходимых лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, вакцин, дезинфицирующих средств, тест-систем и реагентов для проведения диагностики COVID-19, гриппа и ОРВИ;

необходимое кадровое обеспечение;

своевременную диагностику COVID-19, гриппа и ОРВИ, обеспечив раннее начало этиотропной терапии инфекций в целях предотвращения ухудшения тяжести течения заболеваний.

Напомним, что ежегодно каждый новый год, 1 января, губернатор Волгоградской области посещает лечебные учреждения региона. Так, 1 января текущего года Андрей Бочаров побывал с инспекцией в крупнейшем медицинском учреждении региона – больнице им. С.З. Фишера в городе Волжском, поздравив с праздников сотрудников и обсудив с ними насущные проблемы. А годом ранее – в первый день 2022 года – глава Волгоградской области осмотрел новую поликлинику областного детского онкодиспансера.

По данным информационного агентства, 1 января 2024 года Андрей Бочаров не планирует изменять сложившейся традиции и утром в этот день отправится в одно из лечебных учреждений региона. Информацию об этом «Высоте 102» подтвердили и в администрации области. Однако, на сегодня данных о том, куда именно отправится губернатор, наши источники озвучить затруднились.