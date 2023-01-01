«Ждать не будем»: Бочаров 1 января проверил модернизацию опорной больницы









Сегодня, 1 января, губернатор Волгоградской области посетил с инспекцией крупнейшее медицинское учреждение региона - больницу им. С.З. Фишера в городе Волжском.

Как сообщили в администрации региона, этот больничный комплекс проходит планомерную модернизацию. В настоящее время здесь практически завершены работы по созданию современных реанимационных отделений по принципу чистых помещений.

Глава региона осмотрел то, что уже сделано, пообщался с медицинским персоналом, поздравил врачей и всех жителей Волгоградской области с Новым годом.

Больница имени Фишера, которая является в регионе опорной, модернизируется с 2019 года. Преобразования коснулись поликлиники, женской консультации и приемного блока, открылся ЦАОП, сосудистый центр и другие отделений. Вместе с этим меняется и подход к работе: внедрены принципы бережливого производства, заработала система разделения потоков, уделено внимание формированию базы рентгенэндоваскулярной и лабораторной диагностики.

В 2022 году введен в работу операционный блок на 6 и 7 этажах стационара. На завершающем этапе находятся работы по созданию современных реанимационных по принципу чистых помещений. На 50% выполнены работы по организации рентген-операционных.

- К окончанию 2024 года больница станет одним из самых современных учреждений — работы завершатся на всех основных лечебных объектах комплекса, — сообщил Андрей Бочаров.

По словам губернатора, в феврале после завершения ремонта и установки оборудования здесь заработают реанимационные палаты.

- Ждать не будем. Нужно оказывать высококлассную медпомощь. Главное в этом вопросе – здоровье людей, - подчеркнул глава региона.

Только за последние годы на модернизацию больницы им. Фишера направлено более 2 миллиардов рублей. С вводом в эксплуатацию современных реанимационных отделений работы в комплексе не завершатся: предстоит монтаж стерилизационного отделения, подготовлена проектно-сметная документации на ремонт вспомогательных подразделений.

Всего с 2014 года в Волгоградской области проведены ремонтные работы на 725 медицинских объектах. При ведущих поликлиниках региона после ремонта и дооснащения открыты 13 современных диагностических центров — ЦАОПов.

Фото: администрации Волгоградской области