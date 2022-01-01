В Волгограде достроили новый корпус онкоцентра





Завершено строительство клинико-диагностического модуля Волгоградского областного онкодиспансера. Как сообщили в администрации региона, в первый день 2022 года губернатор Андрей Бочаров проинспектировал объект и поставил задачи по дальнейшему развитию региональной онкослужбы.

Двухсекционное здание площадью почти 20 тыс. кв. м. было построено в Волгограде за три года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Возводила объект компания «Приволжтрансстрой». В новом лечебно-диагностическом корпусе разместят детскую и взрослую поликлиники на 100 и 600 посещений в смену соответственно, оборудуют отделения маммологии, эндоскопии, лабораторию, блок реанимации и интенсивной терапии, криохранилище и другие службы. С основным зданием онкодиспансера новый лечебный центр соединен крытым переходом.





Ввод нового корпуса, как подчеркнули в обладминистрации, существенно расширит возможности поликлинического звена онкодиспансера, решит проблему очередей. Кроме того, в нем разместят криохранилище: медучреждение станет первым в ЮФО, где будут трансплантировать кроветворные стволовые клетки.

«В первом полугодии мы должны завершить пусконаладку нового корпуса, и он должен перейти на плановое оказание медпомощи. Сегодня будут приниматься дополнительные решения, и мы приступим к их реализации — это создание в составе онкослужбы КТ/ПЭТ-центра. После чего Волгоградская область получит самую современную в РФ онкослужбу», - отметил Андрей Бочаров.

Территорию перед новым корпусом уже благоустроили, в том числе посадили большую пушистую ель, которую украсили к Новому году. Сегодня губернатор дополнил праздничное убранство ели елочным шаром с изображением возрожденного храма Александра Невского.





Эксклюзивную игрушку — мини-копию собора — глава региона повесил и на елочку в детском онкогематологическом отделении, которое готовится к открытию после комплексной модернизации. В онкоцентре ежегодно оказывается медпомощь порядка 1000-1100 детям из Волгоградской области и близлежащих регионов.

Глава региона осмотрел и другие отделения основного корпуса, в том числе помещения и оборудование паллиативной службы, рентгендиагностики, лучевой терапии. Сейчас в диспансере — 4 лучевых каньона, после ввода нового радиологического корпуса, строительство которого продолжается, установят еще 3 современных устройства.





«Мы удовлетворены ходом работ: 2021 год был непростой, но мы сохранили все темпы, выполнили все задачи, в том числе в разрезе онкослужбы, — подчеркнул глава региона. — Все 14 ЦАОПов, которые по сути являются современными диагностическими центрами, введены. Еще два центра мы рассматриваем для создания в Жирновском и Котельниковском районах. Мы видим серьезные результаты, которые соответствуют европейским нормам — это внушает уверенность, что мы на правильном пути. При диагностике здоровья жителей в ЦАОПах выявляемость новообразований на увеличилась с 2-3% до 12%. Более 62% заболеваний выявляются на ранней 1-2 стадии – это очень важная составляющая для сохранения здоровья и жизни».

Фото администрации Волгоградской области.