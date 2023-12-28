Происшествия 28.12.2023 12:25
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28.12.2023 12:25
В Иловлинском районе в ДТП погиб пожилой водитель легкового автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 28 декабря, в 6.45 час. на 901 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 68-летний водитель Datsun on-DO не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с КАМАЗом.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, 45-летняя пассажирка доставлена в больницу.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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