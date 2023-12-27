В Волгограде легкоатлетический манеж ВГАФК ввели в эксплуатацию

Учебно-спортивный корпус легкой атлетики и футбола Волгоградской государственной академии физической культуры введен в эксплуатацию после масштабной реконструкции. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

– В обновленном здании общей площадью около 17 тыс. кв. м появилась новая легкоатлетическая арена со специальным синтетическим покрытием для бега. Также манеж оборудован уникальными системами судейского хронометража, которые позволят в автоматическом режиме измерять результаты спортсменов с точностью до 0,00001 секунды. Кроме того, в здании смонтированы новые трибуны на 850 мест для болельщиков и установлено современное звуковое оборудование, – рассказали в компании.

В учебно-спортивном корпусе также есть тир для пулевой и пневматической стрельбы, который уже готов для проведения учебно-тренировочных занятий, тренажерный зал для силовой подготовки, учебные аудитории и помещения кафедр. В процессе реконструкции также обновлены помещения для студентов, медпункт и буфет.

В ходе ремонта были заменены все инженерные сети, установлена новая пожарно-охранная сигнализация, системы видеонаблюдения, освещения и дымоудаления.

На обновленном спортивном объекте будут проводиться соревнования регионального уровня по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по разным видам спорта: от бокса до мини-футбола.

Реконструкция объекта осуществлялась в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

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