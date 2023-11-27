На легкоатлетическом манеже Волгоградской государственной академии физической культуры подходит к концу масштабная реконструкция, которая практически до неузнаваемости преобразила этот спортивный объект.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин побывал на обновленной базе легкоатлетов, которая почти готова к открытию. Остались, как говорится, последние штрихи.





Общая площадь учебно-спортивного корпуса легкой атлетики и футбола составляет около 17 тысяч кв.м. Реконструкция объекта проводилась с 2021 года. В манеже, который до этого ни разу капитально не ремонтировали, пришлось менять все, начиная от инженерных сетей, заканчивая беговыми дорожками.





В качестве синтетического покрытия на волгоградском манеже использовалось покрытие «Эластур», которое является первой отечественной разработкой, сертифицированной международной федерацией легкой атлетики для проведения соревнований любого уровня.









В манеже установлены новые трибуны на 850 мест и звуковое оборудование.





Особая гордость обновленного объекта - специальное оборудование для измерения в автоматическом режиме результатов атлетов. Они будут определяться с точностью до 0,00001 секунды и выводится на экраны.

На площадке обновленного учебно-спортивного корпуса будут проводиться соревнования различного уровня по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по разным видам спорта: от бокса до мини-футбола. Манеж будет открыт для тренировок не только для студентов и преподавателей академии, но и жителей Волгограда.









В этом манеже в разные годы занимались спортсменки, которые прославили Волгоградскую область и страну на международных соревнованиях. Среди них бегуньи – первая олимпийская чемпионка Волгоградской области (1988 г.) Ольга Бондаренко, чемпионка Олимпийских игр (1992 г.) Елена Романова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева и серебряный призер олимпийских игр Антонина Кривошапка.









В ходе реконструкции переделаны и внутренние помещения. Здесь появился тир для пулевой и пневматической стрельбы, тренажерный зал, учебные аудитории и помещения кафедр. Помещения для студентов, медпункт и буфет также обновили.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»