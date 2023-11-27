Спорт

Как в Москве. После реконструкции манеж ВГАФК изменился до неузнаваемости - фоторепортаж ИА «Высота 102»

Спорт 27.11.2023 15:11
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27.11.2023 15:11


На легкоатлетическом манеже Волгоградской государственной академии физической культуры подходит к концу масштабная реконструкция, которая практически до неузнаваемости преобразила этот спортивный объект. 

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин побывал на обновленной базе легкоатлетов, которая почти готова к открытию. Остались, как говорится, последние штрихи. 


Общая площадь учебно-спортивного корпуса легкой атлетики и футбола составляет около 17 тысяч кв.м. Реконструкция объекта проводилась с 2021 года. В манеже, который до этого ни разу капитально не ремонтировали, пришлось менять все, начиная от инженерных сетей, заканчивая беговыми дорожками.


В качестве синтетического покрытия на волгоградском манеже использовалось покрытие «Эластур», которое является первой отечественной разработкой, сертифицированной международной федерацией легкой атлетики для проведения соревнований любого уровня. 



В манеже установлены новые трибуны на 850 мест и звуковое оборудование.


Особая гордость обновленного объекта -  специальное оборудование для измерения в автоматическом режиме результатов атлетов. Они будут определяться с  точностью до 0,00001 секунды и выводится на экраны.

На площадке обновленного учебно-спортивного корпуса будут проводиться соревнования различного уровня по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по разным видам спорта: от бокса до мини-футбола. Манеж будет открыт для тренировок не только для студентов и преподавателей академии, но и жителей Волгограда.



В этом манеже в разные годы занимались спортсменки, которые прославили Волгоградскую область и страну на международных соревнованиях. Среди них бегуньи – первая олимпийская чемпионка Волгоградской области (1988 г.) Ольга Бондаренко, чемпионка Олимпийских игр (1992 г.) Елена Романова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева и серебряный призер олимпийских игр Антонина Кривошапка.



В ходе реконструкции переделаны и внутренние помещения. Здесь появился тир для пулевой и пневматической стрельбы, тренажерный зал, учебные аудитории и помещения кафедр. Помещения для студентов, медпункт и буфет также обновили.



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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