Волгоградца спустя девять лет осудили за спрятанные в банке патроны

В Волгограде осудили 49-летнего местного жителя за незаконное хранение боевых патронов. Как сообщает V102.RU, наказание настигло мужчину спустя девять лет.

— Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Владимир Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на один год, — пояснили информагентству в пресс-службе районного суда. — Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признал в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уточняется, что осужденному в соответствии со ст. 53 УК РФ ограничен выезд за пределы Волгограда. Также мужчина не может самостоятельно менять место жительства или пребывания. Для этого требуется согласие уголовно-исполнительной инспекции. При этом он обязан являться один раз в месяц в инспекцию.

Суд установил, что фигурант дела примерно в 2014 году, находясь в лесопосадке в Дзержинском районе, нашел на земле 10 патронов. Волгоградец отнес их в бесхозный строительный вагончик, расположенный у дома по улице Ангарской.

Согласно заключению экспертизы, боеприпасы признали пригодными для стрельбы. найденные патроны мужчина без соответствующего разрешения хранил в жестяной банке. В октябре 2023 года при осмотре места происшествия сотрудники УМВД России по Волгограду обнаружили и изъяли патроны.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Под Волгоградом оружейнику-самоучке дали 4 года колонии за два самодельных пистолета