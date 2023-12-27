Расследования

Волгоградца спустя девять лет осудили за спрятанные в банке патроны

Расследования 27.12.2023 10:22
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27.12.2023 10:22


В Волгограде осудили 49-летнего местного жителя за незаконное хранение боевых патронов. Как сообщает V102.RU, наказание настигло мужчину спустя девять лет. 

— Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Владимир Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на один год, — пояснили информагентству в пресс-службе районного суда. — Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признал в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Уточняется, что осужденному в соответствии со ст. 53 УК РФ ограничен выезд за пределы Волгограда. Также  мужчина не может самостоятельно менять место жительства или пребывания. Для этого требуется согласие уголовно-исполнительной инспекции. При этом он обязан являться один раз в месяц в инспекцию. 

Суд установил, что фигурант дела примерно в 2014 году, находясь в лесопосадке в Дзержинском районе, нашел на земле 10 патронов. Волгоградец отнес их в бесхозный строительный вагончик, расположенный у дома по улице Ангарской. 

Согласно заключению экспертизы, боеприпасы признали пригодными для стрельбы. найденные патроны мужчина без соответствующего разрешения хранил в жестяной банке. В октябре 2023 года при осмотре места происшествия сотрудники УМВД России по Волгограду обнаружили и изъяли патроны. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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