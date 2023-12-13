Под Волгоградом оружейнику-самоучке дали 4 года колонии за два самодельных пистолета

К 4 годам 2 месяцам колонии строгого режима приговорен житель Волгоградской области по фамилии Белицкий за незаконное изготовление пистолетов, приобретение и хранение боеприпасов. Как сообщили V102.RU в Дубовском районном суде, ему также назначен штраф в размере 105 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что летом 2022 года фигурант уголовного дела изготовил два одноствольных дульнозарядных пистолета фитильного (искрового) воспламенения (поджигов) для личного пользования. Эти изделия он хранил в хозяйственной постройке на территории своего домовладения.

В сентябре 2023 года мужчина нашел в хуторе Челюскинец Дубовского района восемь патронов, которые хранил для личных нужд.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что изготовленные самодельные пистолеты и патроны он хотел выдать сотрудникам полиции до начала обыска в гараже, но забыл про них, и на основании части 1 статьи 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.