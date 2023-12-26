



В Камышинском районе Волгоградской области в результате столкновения трех машин пострадали два человека, один погиб. По информации регионального ГУ МВД России, дорожно-транспортное происшествие произошло на 14-м километре автодороги «Камышин – Петров Вал» накануне, 25 декабря.





– По предварительным данным, около 17.30 58-летний водитель автомобиля «Лада Приора» , двигаясь со стороны города Петров Вал в сторону Камышина, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением 73-летнего водителя, двигавшегося по своей полосе во встречном направлении, – сообщили обстоятельства аварии в главке полиции. – В результате столкновения «Газель» выехала на встречную полосу, где произошло ее столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.

За рулем иномарки находился 38-летний мужчина. Он, как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, скончался на месте происшествия до приезда врачей. Известно, что мужчина проживал в Камышине.

Еще один житель Камышина – водитель «Лады» был доставлен с травмами в городскую больницу Камышина, с переломами в лечебное учреждение также госпитализирован водитель «Газели» из Петров Вала.

Фото, видео: телеграм-канал Волгоград 1