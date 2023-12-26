Происшествия

В ДТП под Камышином три машины превратились в груды железа. Есть погибший

Происшествия 26.12.2023 07:30
0
26.12.2023 07:30


В Камышинском районе Волгоградской области в результате столкновения трех машин пострадали два человека, один погиб. По информации регионального ГУ МВД России, дорожно-транспортное происшествие произошло на 14-м километре автодороги «Камышин – Петров Вал» накануне, 25 декабря. 



По предварительным данным, около 17.30 58-летний водитель автомобиля «Лада Приора» , двигаясь со стороны города Петров Вал в сторону   Камышина, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением 73-летнего водителя, двигавшегося по своей полосе во встречном направлении, – сообщили обстоятельства аварии в главке полиции. – В результате столкновения «Газель» выехала на встречную полосу, где произошло ее столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.

За рулем иномарки находился 38-летний мужчина. Он, как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, скончался на месте происшествия до приезда врачей. Известно, что мужчина проживал в Камышине. 

Еще один житель Камышина – водитель «Лады» был доставлен с травмами в городскую больницу Камышина, с переломами в лечебное учреждение также госпитализирован водитель «Газели» из Петров Вала.  

Фото, видео: телеграм-канал Волгоград 1

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.12.2023 19:51
Происшествия 25.12.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 18:29
Происшествия 25.12.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 16:59
Происшествия 25.12.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 14:09
Происшествия 25.12.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 13:13
Происшествия 25.12.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 12:03
Происшествия 25.12.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 11:51
Происшествия 25.12.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 10:28
Происшествия 25.12.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2023 10:00
Происшествия 25.12.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2023 16:56
Происшествия 24.12.2023 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2023 11:03
Происшествия 24.12.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2023 10:29
Происшествия 24.12.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2023 18:38
Происшествия 23.12.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2023 15:17
Происшествия 23.12.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2023 11:07
Происшествия 23.12.2023 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:14
«Настроение сразу – в гору»: Волгоград на несколько часов окунулся в снежную сказкуСмотреть фотографии
07:30
В ДТП под Камышином три машины превратились в груды железа. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
Ночной сеанс и дискотека: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
21:11
Волгоградские баскетболистки трижды победили в чемпионате ЮФОСмотреть фотографии
20:25
Сыну за отца: в Камышине семье участника СВО передали орден МужестваСмотреть фотографии
20:03
Опубликован график работы волгоградских больниц и поликлиник в праздникиСмотреть фотографии
19:51
Молодой мужчина скончался в больнице Волгограда после тренировки на стадионеСмотреть фотографии
19:22
Стало известно расписание увеличенных рейсов автобусов Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
18:29
В Волжском компания подростков нокаутировала кофейный аппаратСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
«Скорые отказываются ехать»: в Волгоградской области снова утонула улица домов детей-сиротСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Группа финансовых мошенников идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде пенсионерка замертво упала перед приходом праведного ИоваСмотреть фотографии
16:36
Крысы оккупировали мусорку у девятиэтажки в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
49 новых школьных автобусов уехали в районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Пару бронзовых пенсионеров установят в старой части ВолжскогоСмотреть фотографии
15:20
Пять месяцев после «мусорного переворота»: в Волгограде новый регоператор подвел итоги 2023 годаСмотреть фотографии
15:02
Руководство ГТРК извинилось перед волгоградцами за глупость молодых ведущихСмотреть фотографии
14:09
Два грузовика и пассажирская «ГАЗель» столкнулись на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:52
Мусором от китайских теплиц завалили сельхозугодия под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде девушка на иномарке устроила массовое ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
12:57
Волгоградские волейболистки завершили 2023 год двумя победамиСмотреть фотографии
12:03
В микрорайоне Волгограда нашли мертвой школьницу и ее сожителяСмотреть фотографии
11:51
Жительницу станицы Волгоградской области покусал бешеный волкСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Правительство «накинет» на зарплаты волгоградским медикам 139 млн рублейСмотреть фотографии
10:32
Сдали – и точка: волгоградцам вручили ключи от последнего проблемного домаСмотреть фотографии
10:28
Два человека погибли в лобовом ДТП на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В фарватере шлюза на юге Волгограда обнаружили трупы двух рыбаковСмотреть фотографии
10:00
Полтонны лома пытался украсть вор-одиночка из грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
7% опрошенных волгоградцев встретят Новый год в одиночествеСмотреть фотографии
09:35
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов за 2023 годСмотреть фотографии
 