В Волгограде девушка на иномарке устроила массовое ДТП с пострадавшими

Массовая авария с участием четырех автомобилей, в которой пострадали два человека, произошла сегодня, 25 декабря, в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на улице Козловской столкнулись четыре иномарки.

По предварительным данным, ДТП спровоцировала девушка за рулем Hyundai Solaris. Она выезжала с прилегающей территории на улицу Козловская и не уступила дорогу Chevrolet Cobalt.

- В результате Chevrolet Cobalt вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan, который от удара также врезался в другой Renault Logan. В последнем автомобиле пострадали две пассажирки, - сообщили в главке полиции.

По сведениям очевидцев, в массовое ДТП попали два автомобиля такси.

Подробности ДТП уточняются.