В Волгограде «семерка» врезалась в мусоровоз

В Волгограде из-за нарушения правил ПДД молодым водителем он сам и его пассажирка оказались в больнице. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской обьласти, авария произошла на ул. Лермонтова в Краснооктябрьском районе накануне.
- В 19-30 час. 22-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигаясь по ул. Рокоссовского напротив д. 1Б по ул. Лермонтова проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной КамАЗ-420, - пояснили в главке.
Водитель и 20–летняя пассажирка ВАЗ-2107 получили травмы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области