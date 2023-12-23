Политика

В Волгограде стартует сбор подписей в поддержку Владимира Путина

Политика 23.12.2023 06:58
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23.12.2023 06:58


В Волгограде сегодня, 23 декабря, волонтеры приступают к сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Накануне, напомним, в городе-герое открыли региональный предвыборный штаб Путина, в который вошли представители общественных организаций и профсоюзов региона, активисты ОНФ, ветеранского сообщества, трудовых коллективов Волгоградской области. 

Сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина – первостепенная задача, стоящая  перед региональным штабом. Кроме того, его участники будут следить за легитимностью выборной кампании.

О намерении представить свою кандидатуру на пост главы государства действующий президент заявил 8 декабря 2023 года по итогам торжественной церемонии награждения Героев России в Кремле. Решение Владимир Путин озвучил во время неформального общения с участником СВО Артемом Жогой, который, представляя новые территории РФ, обратился с просьбой к главе государства пойти на новые выборы. 

16 декабря группа избирателей в Москве единогласно проголосовала за движение Путина. Среди поддержавших действующего президента были и семь представителей Волгоградской области. 

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