Федеральные новости

Владимир Путин заявил о намерении пойти на выборы в 2024 году

Федеральные новости 08.12.2023 14:52
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08.12.2023 14:52


Президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом  сообщает V102.RU со ссылкой на участников  проходящей в эти минуты в Кремле торжественной церемонии.

О планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок Владимир Путин заявил участнику военной спецоперации Артёму Жоге в ходе неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России. Артем Жога от имени жителей новых территорий передал президенту просьбу пойти на выборы.

В церемонии вручения государственных наград в Кремле сегодня также принимал участие губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров.

Фото: kremlin.ru

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