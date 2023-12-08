Владимир Путин заявил о намерении пойти на выборы в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на участников проходящей в эти минуты в Кремле торжественной церемонии.

О планах выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок Владимир Путин заявил участнику военной спецоперации Артёму Жоге в ходе неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России. Артем Жога от имени жителей новых территорий передал президенту просьбу пойти на выборы.

В церемонии вручения государственных наград в Кремле сегодня также принимал участие губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров.

Фото: kremlin.ru