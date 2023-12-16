Федеральные новости

Владимира Путина выдвинули кандидатом на выборах Президента России

Федеральные новости 16.12.2023 17:18
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16.12.2023 17:18


В Москве группа избирателей сегодня, 16 декабря, единогласно проголосовала за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты РФ в качестве самовыдвиженца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Общероссийский народный фронт, собрание проходило в зале парка «Зарядье».
Свой голос за действующего главу государства пришли отдать почти 1 000 человек - обычные россияне и звёзды, участники «Команды Путина» и активисты Народного  фронта. Тут же, на площадке, нотариусы фиксировали  подписи за кандидата.
Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата.
Путин, напомним,  на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.


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