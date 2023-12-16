Политика

Семеро волгоградцев проголосовали за самовыдвижение Владимира Путина на выборах Президента

Политика 16.12.2023 18:23
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16.12.2023 18:23


В мероприятии по поддержке самовыдвижения Владимира Путина на выборах Президента приняли участие семеро волгоградцев. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, на собрании инициативной группы регион представили заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов; депутат Волгоградской городской думы, участник СВО Игорь Воробьев; руководитель регионального филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Ганцева; председатель Совета старейшин Волгоградской областной общественной организации «Дом Дружбы» Арсен Дауров; член общественного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области Александр Колесниченко; сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Волгоградской областной думы Надежда Кулешова; сопредседатель регионального штаба ОНФ и депутат Волгоградской областной Думы Владимир Шкарин.
Напомним, собрание инициативной группы состоялось сегодня в «Зарядье» в Москве. Сюда приехали известные актеры, врачи, активисты ОНФ, а также представители регионов России – всего около тысячи человек.
За кандидатуру Владимира Путина участники собрания проголосовали единогласно.
Фото сайта Кремля

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