Политика

В Волгограде открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина

Политика 22.12.2023 12:37
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22.12.2023 12:37


В Волгограде сегодня, 22 декабря, в Штабе общественной поддержки открыли региональный избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Здесь же будет работать и Общественная приемная Путина. 

Как сообщает ИА «Высота 102», штаб кандидата в президенты Путина открыли на ул. Набережная 62-й Армии. В состав органа вошли трое сопредседателей. Это небезызвестный в Волгограде глава городского совета ветеранов Александр Струков, а также директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко и директор Волгоградского медицинского колледжа Галина Генералова.

Первая задача, которая стоит перед региональным штабом, – это сбор подписей жителей Волгоградской области для регистрации кандидата. Данную работу в регионе проведут волонтеры, обучение которых стартовало сегодня же. 

Сбор подписей начнется с 23 декабря 2023 года. 

Фото: kremlin.ru

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