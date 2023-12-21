Кикбоксеры сразятся под Волгоградом на турнире в память о сотрудниках ФСБ





В рабочем поселке Городище 22 декабря стартуют чемпионат и первенство Волгоградской области по кикбоксингу. По информации организаторов, турнир проводится при поддержке регионального УФСБ России и посвящен памяти сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении обязанностей воинской службы.

Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, около 300 участников будут представлять в Волгоградской области четыре региона – Саратовскую, Астраханскую и Ростовскую области, а также Республику Элиста. Спортсмены в возрасте от 13 лет и старше продемонстрируют свои возможности по трем дисциплинам: К1, фулл-контакт, лайт-контакт.

23 декабря в церемонии открытия и награждения победителей и призеров соревнований планируют принимать участие представители регионального УФСБ России, а также члены Совета ветеранов УФСБ России по Волгоградской области – полковник запаса Сергей Доронин (чемпион СССР по каратэ) и подполковник Евгений Земляной (мастер спорта СССР по дзюдо).

Победители и призеры будут награждены специальными призами от УФСБ России по Волгоградской области.

Напомним, что накануне сотрудники регионального управления приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня работника органов безопасности.