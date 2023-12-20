В Волгограде сегодня сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Волгоградской области отмечают свой профессиональный праздник – День работника органов безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102», утром в среду состоялось традиционное возложение цветов к памятнику на Площади Чекистов. В мероприятии приняли участие руководители УФСБ России по Волгоградской области, ПУ ФСБ России по Волгоградской области, Волгоградской академии МВД России, а также учащиеся лицея имени 10-й стрелковой дивизии НКВД.

Кроме того, в преддверии профессионального праздника генерал-лейтенант Александр Ларин и начальник ПУ ФСБ России по Волгоградской области полковник Вадим Синицын поздравили с наступающим праздником ветерана военной контрразведки «СМЕРШ» младшего лейтенанта госбезопасности Пелагею Нефедову и подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны Виктора Тупикова.





– В составе делегации сотрудников органов безопасности присутствовали представители ветеранской организации и молодое поколение чекистов, которые пожелали ветеранам праздничного настроения, крепкого здоровья, бодрости духа. Ветераны поделились воспоминаниями о своей службе в органах государственной безопасности, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Напомним, что декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии, которая стала прообразом современных органов безопасности, был издан 20 декабря 1917 года Советом народных комиссаров в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем. Первым руководителем ВЧК РСФСР был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский, ставший символом советских спецслужб на долгие годы.

Федеральная служба безопасности России была образована в апреле 1995 года. С 2003 года в ее состав входит Пограничная служба.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям, которые сегодня принимают сотрудники регионального УФСБ России.

