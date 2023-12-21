Расследования

Дело смерти сотрудника Росреестра на работе ушло в волгоградский суд

Расследования 21.12.2023 12:16
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21.12.2023 12:16


В Волгограде Ворошиловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудника управления Росреестра по факту гибели его коллеги в августе прошлого года. Напомним, что 58-летний мужчина сорвался с высоты и получил смертельные травмы во время технических работ в здании управления на ул. Калинина. 

В гибели волгоградца обвиняют 59-летнего старшего специалиста 1 разряда отдела материально-технического обеспечения Управления Росреестра по Волгоградской области, который и нанял на работу погибшего, а впоследствии, по мнению следователей, не следил за безопасностью при выполнении работ подчиненным. 

По версии следствия, 23 августа 2022 года электромонтер регионального Управления Росреестра осуществлял работы на высоте по замене люминесцентных светильников на светодиодные панели, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – При этом обвиняемый, ответственный за безопасность проведения работ, не провел с работником предварительный инструктаж и обучение, не предоставил средства индивидуальной защиты, не убедился в отключении в сетях электричества. 

В прокуратуре уточняют, что мужчина упал с высоты на бетонную поверхность после того как получил удар током. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. 

Вину в содеянном обвиняемый признал частично. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Ворошиловского района  Волгограда признала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – сообщает Оксана Черединина. 

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