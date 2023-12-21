Дело смерти сотрудника Росреестра на работе ушло в волгоградский суд





В Волгограде Ворошиловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудника управления Росреестра по факту гибели его коллеги в августе прошлого года. Напомним, что 58-летний мужчина сорвался с высоты и получил смертельные травмы во время технических работ в здании управления на ул. Калинина.

В гибели волгоградца обвиняют 59-летнего старшего специалиста 1 разряда отдела материально-технического обеспечения Управления Росреестра по Волгоградской области, который и нанял на работу погибшего, а впоследствии, по мнению следователей, не следил за безопасностью при выполнении работ подчиненным.

– По версии следствия, 23 августа 2022 года электромонтер регионального Управления Росреестра осуществлял работы на высоте по замене люминесцентных светильников на светодиодные панели, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – При этом обвиняемый, ответственный за безопасность проведения работ, не провел с работником предварительный инструктаж и обучение, не предоставил средства индивидуальной защиты, не убедился в отключении в сетях электричества.

В прокуратуре уточняют, что мужчина упал с высоты на бетонную поверхность после того как получил удар током. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

– Вину в содеянном обвиняемый признал частично. Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Ворошиловского района Волгограда признала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – сообщает Оксана Черединина.