Первая тройня в 2023 году родилась в перинатальном центре Волжского

Впервые в этом году в перинатальном центре №1 в Волжском Волгоградской области родилась тройня - две девочки и мальчик, передает V102.RU.

По информации облздрава, многоплодная беременность возникла естественным путем. Малыши появились на свет планово на 36 неделе путем операции кесарево сечение. Девочки весят 2120 и 1980 грамм, а мальчик - 2300 грамм.

- Малыши и мама чувствуют себя хорошо. Семья уже придумала имена: Арина, Аделина и Макар, - рассказали в облздраве.

Специалисты отмечают слаженную работу всей бригады дородового отделения, родового отделения и неонатологов, а также грамотную работу медицинских работников женской консультации Среднеахтубинской ЦРБ, где будущая мама тройни наблюдалась во время беременности.

Всего с начала года перинатальном центре №1 в Волжском родилось более 2000 младенцев.