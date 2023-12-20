Волгоградские электрички подорожают с 1 января 2024 года

Тарифы на проезд в электричках в Волгоградской области с 1 января 2024 года вырастут на 1-2 рубля. Соответствующее решение, как передает V102.RU, принято сегодня, 20 декабря, на заседании коллегии регионального комитета тарифного регулирования.

С нового года плата за услуги АО «Волгоградтранспригород» по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Волгоградской области вырастет на 1 рубль - до 22 рублей за одну десятикилометровую зону.

Единый тариф в пригородном поезде, к примеру, Волгоград-Волжский, вне зависимости от расстояния составит 44 рубля - на 2 рубля больше действующего в настоящее время тарифа.

В комитете тарифного регулирования пояснили, что в целом в Волгоградской области изменение тарифа составит 4,8%, что не превышает индекса инфляции, рекомендованного Министерством экономического развития РФ, в размере 7,2%.