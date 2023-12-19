Происшествия

Под Волгоградом задержали срубивших три сосны мужчин

Происшествия 19.12.2023 14:44
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19.12.2023 14:44


В Камышинском районе полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке сосен. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне недалеко от села Воднобуерачное. Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» в ходе патрулирования остановили автомобиль Renault .
В прицепе полицейские обнаружили 3 сосны высотой около 2 метров каждая и ручную пилу. 36-летний водитель, а также двое его пассажиров признались, что спилили сосны, чтобы установить их  в своих домах к Новому году.
В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
 

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