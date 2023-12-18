Под Волгоградом Daewoo Nexia сбила троих парней

Происшествия 18.12.2023 13:27
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18.12.2023 13:27
Трое молодых людей пострадали в ДТП, которое случилось накануне в Городищенском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в 8-05 час. 66-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, на дороге, ведущей к поселку Котлубань, совершил наезд на 20-летнего, 19-летнего и 18-летнего пешеходов. Молодые люди были доставлены в больницу, говорится в сообщении главка.
В облкомздраве уточнили, что на место происшествия скорая помощь не вызывалась.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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