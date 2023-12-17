Происшествия

«Взрывались колеса»: на стоянке в Волжском дотла сгорели два авто

Происшествия 17.12.2023 21:08
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17.12.2023 21:08


Два автомобиля сгорели сегодня, 17 декабря, вечером на улице Оломоуцкой в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, о возгорании машин сообщили очевидцы в социальных сетях.

Машины горели ярким пламенем и пока к месту происшествия ехали пожарные расчеты, было слышно, как от огня взрываются колеса у авто.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 18.30.

- Горели два автомобиля по всей площади. Пожарные расчеты 32-ой ПЧС ликвидировали горение в 18:47. Марки авто и причина устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Скриншот с видео «Жесть Волжский» / t.me

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