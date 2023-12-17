Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом

Смертельная авария произошла сегодня, 17 декабря, на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП один человек погиб и двое госпитализированы.

- Около 8.00 43-летний водитель Hyundai ix35, который двигался по автодороге в сторону Элисты, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада Веста», - сообщили в главке.

От удара отечественная легковушка улетела в кювет. Погиб пассажир «Лады».





На месте аварии выезжали руководство и экипажи ДПС Отдела МВД России по Светлоярскому району, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Известно, что кроссовером управлял житель республики Дагестан.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области